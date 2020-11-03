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Украина

У министра экологии Абрамовского подтвердили коронавирус

18:11 3 ноября 2020
Роман Абрамовский

Министр экологии Украины Роман Абрамовский заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Facebook.

«Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное», — написал Абрамовский.

Министр отметил, что продолжает работать онлайн.

«Все рабочие вопросы и процессы буду контролировать дистанционно», — утверждает он.

По словам Абрамовского, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины большинство работников продолжает работать в онлайн режиме, в административном здании находятся только те, кто вовлечен в выполнение критических обязаннстей. При этом в здании Министерства действуют карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Ранее коронавирусом заболел дипломат и бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Фото: Facebook Романа Абрамовского

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