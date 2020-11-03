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Украина

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: ранен боец

18:15 3 ноября 2020
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: ранен боец

С начала суток, 3 ноября, российско-террористические войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный получил осколочное ранение.

Как сообщил в Facebook Штаб Операции Объединенных сил, боец пострадал при обстреле боевиками укреплений ООС в районе населенного пункта Новолуганское. Там противник применил автоматический станковый гранатомет.

Раненого воина уже госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано днем на Приазовье — там оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

Напомним, в ночь на 30 октября в зоне боевых действий на Донбассе от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты.

Фото Штаба Операции объединенных сил

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