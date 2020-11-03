Скандального судью Вовка снова объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) снова объявило в розыск главу Окружного административного суда Павла Вовка. Напомним, в первый раз это было сделано в августе 2020 года.

По информации, обнародованной на сайте НАБУ, уголовное производство начато по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей — членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда г. Киева.

«Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369−2, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины», — говорится в информационной карточке, открытой на главу Окружного административного суда. Там же размещено фото и указаны данные Павла Вовка.

Напомним, ранее НАБУ сообщило о подозрении целой группе судей Окружного админсуда столицы во главе с Павлом Вовком. В «ответ» 26 октября суд постановил уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ.

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter