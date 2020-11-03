Раде предлагают ввести наказание за моббинг: что это такое

В Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ответственность за моббинг — травлю. Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта: депутаты фракций «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «Довира». Они предлагают дополнить Кодекс новой статьей 173−5 «Моббинг (травля)».

Моббингом считаются психологическое и экономическое насилии, в том числе, с применением средств электронных коммуникаций, в отношении работника предприятия, учреждения или человека, работающего по трудовому договору. Цель моббинга — унижение человеческого достоинства, создание напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и/или принуждение «жертвы» к смене места работы.

За такие действия предусмотрен штраф в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 грн до 2 тыс. 550 грн) либо общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. При групповом или повторном моббинге штраф составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн), а длительность общественных работ — от 40 до 60 часов. Если такие действия причинили вред психическому здоровью участнику трудовых отношений, это влечет за собой такое же наказание.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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