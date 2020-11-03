СБУ раскрыла масштабную схему легализации в Украине жителей ОРДЛО и Приднестровья

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в т. ч. РФ, жителей ОРДЛО для дальнейшей переправки в ЕС. Как сообщает пресс-центр спецслужбы, к противоправным действиям оказались причастны сотрудники Государственной миграционной службы, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

Работала схема по двум направлениям: иностранцы передавали злоумышленникам копии своих документов. На их основе под предлогом потери паспорта дельцы изготавливали в Молдове поддельные дубликаты молдавских паспортов, куда вносились фиктивные сведения о якобы рождения лица в Украине.

Затем дубликаты передавались «своим» работникам украинских ЦНАП, которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан Украины. Такая услуга стоила 3−5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев.

Второй механизм легализации иностранцев происходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Он выдавался на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в котором переклеивали реальное фото иностранца в документе с чужими установочными данными.

Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков в Государственной миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области и Молдовы. По итогам было обнаружено и изъято почти 150 поддельных паспортов, а 50 лиц лишились незаконно приобретенного украинского гражданства.

На втором этапе правоохранители провели 6 одновременных обысков, в том числе в подразделениях Госмиграционной службы в Виннице, изъяв ранее изготовленные фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

Напомним, в начале 2020 года полиция разоблачила мошенников, организовавших в Украине схему по изготовлению подделанных документов для получения иностранного гражданства.

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