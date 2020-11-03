28.51 / 28.72 33.12 / 33.52
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Кризис здравого смысла": объявленный в розыск судья Вовк рассказал, что об этом думает

21:24 3 ноября 2020
«Кризис здравого смысла»: объявленный в розыск судья Вовк рассказал, что об этом думает

Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которого НАБУ повторно объявила в розыск, утверждает, что не является подозреваемым по расследуемому делу, и называет претензии к нему «надуманными». Соответствующую запись судья оставил в Facebook.

По мнению Вовка, его преследование можно назвать «кризисом здравого смысла».

«В НАБУ все же продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев. У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла», — написал он.

Кроме того, Вовк посоветовал президенту Зеленскому вместо суда перезагрузить антикоррупционные структуры.

Напомним, журналисты обнаружили связь скандального судьи Вовка с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Хюррем и Махидевран

Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

Дени Байсаров и Мария

Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

Оксана Гайскинская

Жена Кернеса опубликовала пост о «дорогом человеке»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер