"Кризис здравого смысла": объявленный в розыск судья Вовк рассказал, что об этом думает

Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которого НАБУ повторно объявила в розыск, утверждает, что не является подозреваемым по расследуемому делу, и называет претензии к нему «надуманными». Соответствующую запись судья оставил в Facebook.

По мнению Вовка, его преследование можно назвать «кризисом здравого смысла».

«В НАБУ все же продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев. У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла», — написал он.

Кроме того, Вовк посоветовал президенту Зеленскому вместо суда перезагрузить антикоррупционные структуры.

Напомним, журналисты обнаружили связь скандального судьи Вовка с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

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