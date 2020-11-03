Миланский суд полностью оправдал нацгвардцейца Виталия Маркива

Апелляционный суд в Милане вынес оправдательный приговор по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого в июле 2019 года суд города Павия приговорил к 24 годам заключения за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, Маркив возвращается на родину.

«Маркив свободен! Огромная победа Украины», — написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Мы все шли к этому 3 года, 4 месяца и 4 дня! Украина победила!», — поддержал его заместитель министра Антон Геращенко.

Нацгвардец Виталий Маркив в выступлении на суде снова заявил о невиновности и полной непричастности к факту гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова.

Солдат попросил суд анализировать факты, а не выдумки.

«Я никогда не говорил, что для Нацгвардии и ВСУ гражданские были мишенью. Это неправда. Вы можете посмотреть видео (в материалах дела), где в морге два человека (сепаратисты), которые нашли тела погибших, одеты в гражданское и говорят, что так одеты, потому что в гражданских (украинское войско) не стреляло… За время пребывания в тюрьме мне не предоставили ни психолога, ни другого социального работника, но на суде посвятили много времени, чтобы охарактеризовать меня, как монстра. Три года, четыре месяца, два дня я нахожусь несправедливо за решеткой. За все время я не получил выговора или замечания от персонала тюрьмы. Я всегда придерживался тюремных правил и с уважением относился к работникам этого заведения. Я не сделал ничего. Ничего! Ничего такого, что бы угрожало чьей-то жизни», — сказал Виталий Маркив.

Накануне украинское следствие заявило о наличии нескольких важных свидетелей, показания которых должны доказать невиновность украинского нацгвардейца. В их числе — бывшая пресс-секретарь так называемого «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева. Она контактировала с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым в ходе их поездки на оккупированный Донбасс.

Кроме того, украинская сторона провела ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий. Они показали, что Маркив не мог убить итальянского журналиста и переводчика, так как у бойцов Нацгвардии было только стрелковое оружие, а позицию, где находился нацгвардеец и место гибели журналиста разделяло расстояние в 1,7 км.

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