Нардеп Ясько, возглавляющая украинскую делегацию в ПАСЕ, заразилась коронавирусом

Позитивный тест на коронавирус получила член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат («Слуга народа») Елизавета Ясько.

В своем Facebook она предупредила всех, с кем контактировала в последнее время, о необходимости самоизоляции, и посетовала, что не может быть в Раде в «политическую» неделю.

«Буду политически с вами на дистанции и самоизоляции. Берегите себя», — написала она.

Напомним, в конце октября стало известно о вспышке коронавируса в офисе президента Зеленского, а в Раде на тот момент, по словам спикера Дмитрия Разумкова, болели или уже перенесли заболевание более 60 народных депутатов.

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