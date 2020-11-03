"Своих не бросаем": Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

Президент Владимир Зеленский назвал решение апелляционного суда Милана в деле нацгвардейца Маркива «победой справедливости». В своем Facebook он отметил, что новость об этом придает украинцам сил и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, незаконно остающихся в плену или в тюрьме.

Президент поблагодарил всех, кто вернул защитника Украины домой, «кто не просто работал, а реально бился — и за свободу Виталия Маркива, и за победу правды и справедливости».

«Это Министрество внутренних дел, Уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, волонтеры, журналисты, общественные деятели, наша диаспора в Италии, Европе и мире», — перечислил героев дня Зеленский, в очередной раз пообещав «вернуть каждого».

Напомним, 10 октября в Киеве и других городах Украины прошла всеукраинская акция «Нагадай про кожного», которая была призвана напомнить о судьбе узников Кремля и боевиков. В числе имен других незаконно удерживаемых украинцев называлось и имя Виталия Маркива.

Фото facebook.com/zelenskiy95/

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