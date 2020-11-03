Окружной админсуд Киева вступился за разыскиваемого Вовка: у него официально COVID-19

Объявленный НАБУ в розыск глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Об этом зявили в пресс-службе суда.

«В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк с 2 ноября 2020 г. находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда», — говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности.

Также в суде «участливо» «рекомендовали» сотрудникам НАБУ «соблюдать действующее законодательство» и «не прибегать к очередным пиар-акциям» с целью распространения неоднозначной информации в СМИ.

Примерно в таком же духе выдержан и пост самого «находящегося в розыске» судьи: на своей странице в Facebook Вовк разместил свое фото с Конституцией Украины в руках.

«Привет из розыска! Я на больничном… Внимательно ищу исключения из статьи 19 Конституции Украины для оправдания происходящего», — пишет Павел Вовк.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило во вторник, 3 ноября, в розыск главу Окружного административного суда Павла Вовка. По информации, обнародованной на сайте НАБУ, уголовное производство начато по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей — членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда г. Киева.

В ответ Павел Вовк заявил, что не является подозреваемым по расследуемому делу, и называет претензии к нему «надуманными». По мнению Вовка, его преследование можно назвать «кризисом здравого смысла».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналисты-расследователи выяснили, что Павел Вовк мог общаться с бывшим Главой Офиса президента Андреем Богданом. На основании полученных пленок они пришли к выводу, что после инаугурации Зеленского в мае 2019 года Вовк, вероятно, наведывался в Администрацию президента.

Фото: Facebook Павла Вовка

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter