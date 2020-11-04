В Харькове обработали 100% протоколов на выборах мэра: стал известен победитель

На выборах Харьковского городского головы с результатом 60,34% голосов побеждает нынешний мэр Геннадий Кернес, карикатуру на слухи о смерти которого опубликовал накануне один из сыновей.

Такую информацию Суспільному сообщили вечером 3 ноября в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.

На втором месте, согласно информации Теризбиркома, Александр Фельдман из ОПЗЖ (14,32%), на третьем — «Слуга народа» Алексей Кучер (7,24%), на четвертом — представитель «Европейской солидарности» Олег Абрамичев (6,6%). Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал «ударовец» Георгий Лаговский (0,11%).

Уточняется, что официально объявить результаты выборов планируют 4 ноября.

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323 218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.

Как известно, Геннадий Кернес побеждает в выборах мэра Харькова третий раз. Он возглавляет город с 2010 года. По данным экзит-пола, проведенного в день выборов «Студией Савика Шустера» и каналом «Украина 24», Кернес побеждал с результатом почти в 58%. По результатам подсчета «Блока Кернеса», он набирал 60,1%.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова. 3 ноября в некоторых СМИ появилась информация о смерти Геннадия Кернеса, которую опровергли в городском совете.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, находящаяся в Берлине, опубликовала пост о «дорогом человеке».

Фото: pravda.com.ua

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