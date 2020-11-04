Пенсия за выслугу лет: стало известно, кто потерял право на отдельные виды выплат

Несмотря на то, что в бюджете постоянно не хватает средств на выплату пенсий в полном объеме, законодатели также «прикладывают руку» к тому, чтобы получаемые на руки украинцами средства становились все менее существенными.

Для этого они постоянно вносят изменения в законы, регулирующие пенсионную сферу, в том числе и в закон о выходе на пенсию за выслугу лет, пишет сайт «Одесские газеты» со ссылкой на издание «На пенсии».

Издание приводит пример с пенсионером из Львовской области, который родился 11 апреля 1963 года и начал свою трудовую деятельность в 1978 году. С мая 2005 года он работает осмотрщиком-ремонтником вагонов.

«По моим подсчетам, должен был уйти на пенсию по выслуге лет в 2018 году. Консультировался в областном Пенсионном фонде. Сказали, что право на пенсию у меня есть. Но в районном управлении отказывают — говорят, что у меня не хватает выслуги лет», — объяснил мужчина свою ситуацию.

По словам консультантов, право на пенсию за выслугу лет для отдельных категорий работников определяется статьей 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении».

«Согласно пункту „а“ указанной статьи, право на пенсию по выслуге лет имеют, в частности, рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, которые непосредственно осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитенах — после достижения 55 лет и при стаже работы: для мужчин — не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе; для женщин — не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанной работе», — говорится в сообщении.

Консультанты также отметили, что постановлением Кабинета министров Украины № 583 от 12 октября 1992 года утвержден Список профессий и должностей рабочих локомотивных бригад и отдельных категорий работников, которые осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитенах и пользуются правом на пенсию по выслуге лет. В этот список, кроме прочих, внесены такие должности, как:

осмотрщики вагонов магистральных железных дорог, занятые на пунктах технического (технического и коммерческого) обслуживания вагонов внеклассных станций и станций 1-го и 2-го классов;

осмотрщики-ремонтники вагонов магистральных железных дорог, занятые на пунктах технического (технического и коммерческого) обслуживания вагонов внеклассных станций и станций 1-го и 2-го классов.

С октября 2017 года вступили в силу некоторые положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении повышения пенсий» № 2148-VIII от 3 октября 2017 года.

Этот закон по сути отменил назначение пенсий по выслуге лет для многих категорий граждан. Право на пенсию по выслуге лет осталось только за теми гражданами, у которых на момент вступления в силу этого закона уже была необходимая выслуга.

«Вам 55 лет исполнилось только в 2018 году. А по состоянию на октябрь 2017 года у вас не было 12 с половиной лет работы осмотрщиком вагонов. Возможно, ситуацию может исправить тот факт, что вы еще работали диспетчером. Так или иначе, вам следует требовать письменный ответ из местного Пенсионного фонда о причинах отказа в назначении пенсии», — говорится в ответе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на нехватку средств в казне, в Пенсионном фонде Украины обещают сделать в марте 2021 года «осовременивание» и перерасчет пенсий. Однако повышение получат не все категории пенсионеров,

Фото: grad-ua.livejournal.com

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