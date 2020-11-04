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Украина

В Украине новый антирекорд в 9524 заболевших коронавирусом за сутки

8:48 4 ноября 2020
врачи

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд — 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Из общего числа заболевших 313 детей и 408 медработников.

За последние сутки в больницы попали 1514 человек. Летальных случаев — 199, выздоровело 7536 человек.

За сутки в Украине провели 72442 теста методом ПЦР и ИФА.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.

Всего за время пандемии в Украине заболело COVID-19 420 617 человек, выздоровели — 176 404 человека, летальных исходов — 7731. ПЦР-тестов проведено больше 3 миллионов.

Напомним, ранее Степанов говорил, что страна «близка к катастрофе».

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