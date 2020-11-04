Богдану стало страшно за Зеленского

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью «Украинской правде», говоря о Зеленском, заявил, что бывшего друга и соратника может ожидать незавидная участь, а это у самого Богдана вызывает страх.

У бывшего чиновника говорит не обида за то, что потерял высокую должность, а раскаяние за то, что втянул Зеленского в историю с президентством.

Если после выборов Богдан верил в успех Зеленского и его команды, то сейчас эта вера пропала, а остался страх за будущее своего бывшего друга.

«Мне страшно. Если честно, я к нему нормально отношусь, он неплохой человек. Ему в какой-то момент стало нравиться быть президентом. Они все начали ходить, как дураки, говорить о втором сроке», — сказал бывший руководитель ОП.

Богдан отметил, что сегодняшняя украинская власть не имеет стратегии развития государства, перспективных планов.

По его словам, у них горизонт планирования — это следующий эфирный день. А это обязательно будет приводить к непредсказуемым последствиям, что скажется на обществе, государстве и, конечно, на самом Зеленском.

Напомним, в феврале 2020 года Богдан покинул пост главы президентского Офиса. Позже бывший соратник обвинил Зеленского в «швырянии страны в хаос» и превращении власти в «посмешище».

Фото Офис президента

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