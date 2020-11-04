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Украина

В СНБО пригрозили Тупицкому Ростовом

10:30 4 ноября 2020
Тупицкий

Увидевший «руку Москвы» в скандальном решении КСУ секретарь СНБО Алексей Данилов назвал последние заявления председателя КСУ Александра Тупицкого неадекватными и обвинил его в преувеличении значимости собственной персоны.

«Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив, по сути, попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны», — написал Данилов в Facebook.

Секретарь СНБО посоветовал Тупицкому «не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде».

Данилов считает, что президент Зеленский как гарант Конституции выполнил свои обязанности, подав в парламент законопроект о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

Если народные депутаты проголосуют за этот документ, то полномочия теперешних судей КСУ прекратятся, а сам суд будет действовать.

«Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных „спонсоров“ должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку», — призвал Данилов.

Напомним, в конце октября Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, а также принял решение о неконституционности уголовного наказания за недостоверное декларирование. Это вызвало бурю возмущения в украинском обществе.

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