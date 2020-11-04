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Украина

Разругавшийся с Зеленским режиссер оказался фигурантом баз «Миротворца»

10:38 4 ноября 2020
Зеленский и Андреасян

Кинорежиссер Сарик Андреасян, друживший с Владимиром Зеленским еще со времен «КВН» и обвинивший президента Украины в «продаже фосфорных бомб», якобы используемых против Армении, оказался фигурантом баз «Миротворца».

Его данные попали в базу еще летом 2018 года за «участие в информационной провокации России (страна-агрессор) против Украины, сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации аннексии АР Крым, незаконную деятельность на территории оккупированного Крыма».

На его страничке в «Миротворце» также упоминается и участие в съемках фильма «Защитники» (2015 — 2017 гг), снимавшегося в оккупированном Крыму. Его режиссером был Андреасян.

В ответ на нападки Андресаяна Владимир Зеленский посоветовал кинорежиссеру «поскорее выработать иммунитет к фейкам российских пропагандистов» и заявил, что это — «уже не первый такой вброс против Украины».

Фото со странички Сарика Андреасяна в соцсетях.

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