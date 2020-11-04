Андреасян ответил на пост Зеленского новыми обвинениями

Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян, попавший в базу «Миротворца», продолжил обвинять президента Зеленского в гибели жителей Нагорного Карабаха и Армении. В Instagram Андреасян написал, что верит армянским источникам, которые сообщают об украинских грузовых самолетах в Азербайджане.

По его информации украинские, израильские и белорусские грузовые самолеты постоянно летают в Баку.

«Смею предположить, что везут не сало, хумус и картошку. Я могу доверять армянской стороне и верить, так как кроме официальных источников, у меня есть друзья, которые оказывают помощь раненым, старикам и детям в Степанакерте», — пишет режиссер.

Он считает, что Зеленский не прав, когда говорит, что Андреасян поддался российской пропаганде.

«Я хочу еще раз сказать, что мой народ воюет не за Пашиняна, не за Путина, не за бывших президентов! Мой народ защищает свой дом, своих детей, свою культуру, свою веру и хочет мирного неба над головой», — уточняет российский режиссер.

В комментариях Андреасян обвиняет Зеленского в дружбе с президентом Турции Эрдоганом. Он пишет, что помогает своим соотечественникам и верит, что в Армении прекратится война, а диктаторы ответят за насилие и погибших.

Напомним, территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

Как писали «ФАКТЫ» после первого публичного обвинения Зеленский посоветовал своему другу Сарику Андреасяну поскорее выработать иммунитет к фейкам российских пропагандистов.

Фото РИА «Новости»

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