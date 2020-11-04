Названы первые результаты Канье Уэста на выборах президента США

Супруг модели Ким Кардашьян Уэст — репер и продюсер Канье Уэст, баллотирующийся на президентских выборах в США, в нескольких штатах не набрал и одного процента голосов избирателей.

К примеру, в Вермонте у него 0,3 процента голосов избирателей — за репера проголосовали 1 264 американцев. В Айдахо он набирает 0,4 процента или 3 499 голосов. А в Техасе, как и в Вашингтоне на это время за Уэста, похоже, никто не голосовал. По крайней мере, его в списках кандидатов нет.

Кстати, сам Канье Уэст в соцсетях сообщал, что ходил на избирательный участок и проголосовал за себя.

God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust… me. ?ﾟﾇﾸ ? — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Напомним, что недавно Уэст оригинально поздравил свою жену с днем рождения. К 40-летию он презентовал Ким Кардашьян голограмму ее покойного отца Роберта Кардашьяна — американского адвоката армянского происхождения, умершего в 2003 году от рака в возрасте 59 лет.

Фото Канье Уэста из соцсетей.

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