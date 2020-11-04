28.47 / 28.68 33.06 / 33.49
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названы первые результаты Канье Уэста на выборах президента США

12:09 4 ноября 2020
Канье Уэст

Супруг модели Ким Кардашьян Уэст — репер и продюсер Канье Уэст, баллотирующийся на президентских выборах в США, в нескольких штатах не набрал и одного процента голосов избирателей.

К примеру, в Вермонте у него 0,3 процента голосов избирателей — за репера проголосовали 1 264 американцев. В Айдахо он набирает 0,4 процента или 3 499 голосов. А в Техасе, как и в Вашингтоне на это время за Уэста, похоже, никто не голосовал. По крайней мере, его в списках кандидатов нет.

Кстати, сам Канье Уэст в соцсетях сообщал, что ходил на избирательный участок и проголосовал за себя.

Напомним, что недавно Уэст оригинально поздравил свою жену с днем рождения. К 40-летию он презентовал Ким Кардашьян голограмму ее покойного отца Роберта Кардашьяна — американского адвоката армянского происхождения, умершего в 2003 году от рака в возрасте 59 лет.

Фото Канье Уэста из соцсетей.

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дени Байсаров и Мария

Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Заворотнюк Анастасия

"Заворотнюк после химиотерапии": новое фото актрисы вызвало истерику у поклонников

Пенсия в Украине

Пенсия за выслугу лет: стало известно, кто потерял право на отдельные виды выплат

Кайли Дженнер

В сети показали первые фото Кайли Дженнер в Instagram – фанаты ее не узнали

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер