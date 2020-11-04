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Украина

Степанов раскрыл планы по поводу «карантина выходного дня» в Украине

12:09 4 ноября 2020
карантин

За минувшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд — 9524 человека заразились COVID-19. В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов не исключает введение «карантина выходного дня».

В эфире программы «Завтрак с 1+1» Степанов уточнил, что наиболее строгие ограничения будут действовать в выходные дни.

По словам министра, это проявится в том, что будет закрыто больше магазинов в субботу и воскресенье. Кроме того, не будут полноценно работать заведения питания. Заказы станут возможны только на вынос.

Степанов уточнил, что такие ограничения помогут «разрывать цепь передачи болезни».

Введение комендантского часа, по словам, руководителя Минздрава, не планируется. Для этого нужно, чтобы в стране действовало чрезвычайное положение, которое вводится по решению СНБО указом президента и Верховной Радой.

Степанов отметил, что Минздрав этого рекомендовать не будет.

Напомним, о возможности введения «карантина выходного дня» говорили и ранее. Одним из сроков называлось 6 ноября.

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