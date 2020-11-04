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Виталий Кличко победил коронавирус

12:39 4 ноября 2020
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко, у которого «рутинный тест» подтвердил коронавирусную инфекцию еще 24 октября, выздоровел.

«Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус негативный, чувствую себя хорошо. То есть, сейчас полон сил и готов работать», — такими словами Виталий Кличко начал ежедневный брифинг, касающийся ситуации с COVID-19 в столице, который он вел из студии, как и до болезни.

Ранее, рассказывая о ходе заболевания, столичный городской голова признавался, что единственным симптомом коронавирусной инфекции была потеря обоняния. Он находился на самоизоляции и пил витамины. Виталий Кличко не исключал, что мог подхватить коронавирусную инфекцию в одной из больниц, которые он посещал.

Фото Виталия Кличко из соцсетей.

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