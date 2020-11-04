«Сейчас на любой праздник к себе домой я Порошенко на порог не пущу», — Шустер

Телеведущий, журналист Савик Шустер рассказал об отношениях с бывшими президентами Украины Януковичем и Порошенко, которые публично обещали умереть за передачу «Свобода слова». Этим он поделился во время интервью Алесе Бацман для сайта «ГОРДОН».

«Конечно, Янукович — человек… Как бы это сказать так?.. Это не уровень президента. С точки зрения вот этого материала „президент Украины“ — я в нем этого не чувствовал — что он президент своей страны», — сказал Шустер.

Он вспомнил, как перед государственным визитом в одну из европейских стран Янукович рассуждал, какое ожерелье он подарит первой леди.

Вспоминая о закрытии передачи «Свобода слова» по времена президентства Петра Порошенко, Савик Шустер сказал: «Я считаю, что Петр Алексеевич Порошенко в моей жизни сыграл очень отрицательную роль. И когда я говорю, что я не объективен, — именно из-за этого. Потому что реально он разрушил программу, разрушил бизнес, выгнал практически из страны, испортил здоровье, если уже пойти дальше и дальше… Это человек, который по-настоящему моей жизни принес огромное количество вреда. И я его на один из моих дней рождения пригласил».

Шустер уточнил, что приглашение на день рождения было во времена, когда Порошенко работал министром экономического развития.

«И сейчас на день рождения, на любой праздник домой к себе… Я на порог не пущу», — подчеркнул Шустер.

При этом он сказал, что после недавнего эфира пожал руку Порошенко.

«Ну да, ну пожал руку. Хотя, конечно, это делать не надо было. А с другой стороны, а что? А как? Как в футболе: ты что, не пожмешь руку? Даже тому человеку, который тебе ногу сломал», — отметил телеведущий.

Напоминаем, в мае 2020 года Порошенко участвовал в программа Шустера.

Фото: скрин телешоу

187

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter