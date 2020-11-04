Саакашвили коронавирус показался легче легкого гриппа

Бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, которого грузинская оппозиция видела на посту премьер-министра, но проиграла парламентские выборы, переболел коронавирусом.

Как сообщает «РБК», об этом он заявил в эфире TV Pirveli, отметив, что болел бессимптомно.

«Я сам перенес этот вирус несколько недель назад, легче, чем легкий грипп… Я был инфицирован, но почти не чувствовал этого, потом узнал по тесту на антитела», — отметил Михеил Саакашвили и добавил, что бояться болезни не следует.

Отметив важность использования индивидуальных средств защиты, экс-президент Грузии высказал предположение, что много людей перенесли коронавирусную инфекцию «без осложнений».

Еще до выборов в Грузии Саакашвили заявлял, что украинское гражданство не помешает ему занять пост премьер-министра Грузии. При этом он сослался на ситуацию, когда правительство возглавил Бидзина Иванишвили, имевший гражданство Франции.

Фото Михеила Саакашвили из соцсетей.

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