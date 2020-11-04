28.45 / 28.66 33.06 / 33.48
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский понизил своего друга Трофимова в должности

13:30 4 ноября 2020
Зеленский

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, в свое время бывший исполнительным продюсером студии «Квартал 95», которого недавно резко критиковал советника руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк, понижен в должности.

Одним указом, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, Трофимов уволен с поста «в соответствии с поданным заявлением», а другим — назначен на должность внештатного советника главы государства.

Напомним, что еще до проведения местных выборов Михаил Подоляк, комментируя возможность увольнения Трофимова, заявлял, что оценку работы первого замглавы ОП будет давать лично Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак.

Также Михаил Подоляк утверждал, что Трофимов «устранился» от обязанностей «усиливать губернаторов», которые «болтались сами по себе» и «не понимали свой функционал».

Ранее ходили слухи о кадровых перестановках в ОП. В отношении Сергея Трофимова они подтвердились. Также сообщалось, что в президентскую команду может вернуться экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, а замглавы ОП Кирилл Тимошенко может стать первым заместителем Ермака.

Фото с сайта президента Украины.

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дени Байсаров и Мария

Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Девушка на фоне селфи

Девушка уличила парня в измене, когда он прислал ей селфи в очках

Пугачева

«Господи! Поскорее»: Алла Пугачева взмолилась

Заворотнюк Анастасия

"Заворотнюк после химиотерапии": новое фото актрисы вызвало истерику у поклонников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер