Маркив решил стать отцом

Освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив в интервью «Укринформу» рассказал, что намерен вернуться на военную службу.

«Что касается дальнейших моих планов, я военнослужащий, поэтому продолжу службу, а там дальше буду действовать по обстоятельствам», — сказал бывший пленник.

Маркив также добавил, что они с женой планируют родить ребенка.

«Конечно, о решении демографической проблемы — мы это уже обсуждали с женой … Это будет одно из первых действий», — уточнил Маркив.

Он также рассказал, что не видел жену три года, пока находился в итальянской тюрьме — такой был договор.

«Она была готова по первому звонку сесть на самолет и прилететь в Италию, но мы с ней договорились, чтобы она меня ждала в Киеве. …Поэтому встречу с женой … я пока еще не представляю, как она будет происходить», — сказал Маркив.

Напомним, в июле 2019 года суд итальянского города Павия приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году. В ноябре 2020 апелляционный суд в Милане вынес оправдательный приговор Маркиву.

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