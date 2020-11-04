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Украина

Прояснилась ситуация с работой киевского метро на фоне усугубления пандемии

14:41 4 ноября 2020
метро

Победивший коронавирус мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице усиливается контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, речь идет о метро. Об этом Кличко сообщил во время онлайн- брифинга.

«Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров пускать не будут» — сказал столичный градоначальник.

Кличко пояснил такие меры, прежде всего, необходимой безопасностью для самих пассажиров.

Он напомнил, что, согласно выводам специалистов, больше всего заражений COVID-19 происходит в закрытом пространстве, которым и является общественный транспорт.

Напомним, за минувшие сутки в Украине установлен очередной антирекорд по заражению коронавирусом. В частности, в Киеве выявили 856 новых ковид-больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает ужесточения ограничений и введения «карантина выходного дня».

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