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Украина

Шмыгаль рассказал о планах по локдауну

14:47 4 ноября 2020
Денис Шмыгаль

Премьер министр Денис Шмыгаль рассказал, что хотя в Европе многие страны ввели локдаун, Украина пойдет другим путем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы все видим, что очень многие страны в Европе и мире закрываются на повторный локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами», — отметил Шмыгаль.

При этом он заявил, что в Украине не собираются вводить локдаун.

«Но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям», — добавил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр назвал дату, до которой продлится карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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