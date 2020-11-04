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Украина

Жан Беленюк попытался незаметно посмотреть кино на заседании Рады

14:50 4 ноября 2020
Жан Беленюк

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Жан Беленюк, которого как-то заметили спящим в сессионном зале прямо на рабочем месте, вновь оказался в зоне внимания журналистов.

Так, «Буквы» выложили в Telegram небольшой видеоролик, на котором показано, как Жан Беленюк пытается устроиться в кресле, чтобы посмотреть фильм на своем гаджете.

На кадрах видно, что парламентарий сначала прячет телефон под пиджак, потом кладет его на кресло, а затем — и под пульт для голосования.

«Над борцом смеяться — жизнью рисковать, так как борец может бросить и побороть, поэтому мы просто оставим это здесь. Как „слуга“ Жан Беленюк во время заседания ВР пытался устроиться, чтобы никто не мешал просмотру шедевров кинематографа», — говорится в комментарии к видео.

Эксклюзивное интервью с Жаном Беленюком, в котором он рассказал, как болел коронавирусом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Жана Беленюка из соцсетей.

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