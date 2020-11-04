До +15 и сухо: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

В конце недели, а также в выходные дни в Украине ожидается сухая погода, которую обусловит антициклон — 6, 7 и 8 ноября дождей не будет.

Однако, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в четверг, 5 октября дожди ожидаются в западных и северных областях страны.

«Температура воздуха 5 ноября в западных и северных областях будет низкой, днем ​​+6 +11 градусов. В центральной части ожидается до + 8 + 12 градусов. На востоке столбики термометров поднимутся до + 10 + 14 градусов. В южной части — до + 12 + 15 градусов», — прогнозирует синоптик.

В Киеве в четверг будет прохладно, днем — около +9 градусов.

Наталья Диденко предупреждает, что со следующей недели температура воздуха начнет ощутимо снижаться.

Ранее климатологи признали, что октябрь 2020 года в Киеве стал самым теплым и влажным за 140 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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