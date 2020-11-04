Украинские школьники зимой уйдут на каникулы дважды, — Степанов

Будущей зимой украинских школьников ждут два перерыва в обучении, что вызвано пандемией коронавируса. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Сніданок з 1+1», первые каникулы начнутся 28 декабря и продлятся до 10 января, а вторые запланированы в период с 15 по 21 февраля.

В свою очередь студенты будут отдыхать с 28 декабря по 10 января.

В то же время эти даты являются ориентировочными, поскольку окончательное решение о дате начале каникул будет принимать учебное заведение самостоятельно.

Отдельно министр назвал незаконным требование подписывать согласие на то, что ребенок может быть инфицирован в школе, которое требуют от родителей в некоторых школах.

«Обращаю внимание родителей, что никто не может заставить вас подписывать такие информационные согласия», — сказал Степанов.

Напомним, осенние каникулы в Киеве завершились 29 октября. При этом, по словам мэра Виталия Кличко, на карантине остались 8 школ, а также 587 классов в 186-ти учебных заведениях, где болели педагоги и учащиеся.

Фото 1kr.ua/

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