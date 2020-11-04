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Украина

Трое военных убиты, 11 ранены: в Минобороны подвели итоги 100 дней "режима тишины" на Донбассе

15:52 4 ноября 2020
Генерал-майор Богдан Бондарь

За время действия «режима тишины» на Донбассе — с 27 июля по 4 ноября — погибли трое бойцов ВСУ, (двое из них — 30 октября), еще 11 были ранены.

Об этом сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь. По его словам, в прошлом году за такой же временной промежуток погибли 17 украинских военнослужащий и 180 были ранены.

«Противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование своих позиций, в том числе и со скрытым продвижением в направлении подразделений Объединенных сил. Такая тактика действий российско-оккупационных войск сопровождается постоянным ведением разведки, в том числе с широким применением беспилотных авиационных комплексов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства», — добавил он.

В эту статистику, похоже, не вошли украинские военнослужащие, погибшие во время борьбы с пожарами, которые охватили восточные регионы страны осенью этого года.

Фото с сайта Минобороны Украины.

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