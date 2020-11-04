«Евробляхеры» объявили бессрочную акцию протеста, центр Киева заблокирован

В Киеве у стен Верховной Рады продолжается акция протеста «евробляхеров» — владельцев авто на еврономерах, которые требуют от депутатов срочно принять закон о доступной растаможке.

Как свидетельствует опубликованное в сети видео движения «АвтоЕвроСила», активисты применяют дымовые шашки и звуковые сигналы.

У Рады также произошла небольшая стычка протестующих с народным депутатом от «Европейской солидарности» Ниной Южаниной — она демонстративно перешла дорогу в запрещенном месте, услышав крики «ганьба» от протестующих. В ответ один из участников акции пожелал депутату ездить на «Таврии», сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

После перепалки протестующие объявили, что их акция будет бессрочной, поскольку их не захотели выслушать ни в Раде, ни даже на согласительном совете лидеров групп и фракций парламента.

Напомним, первый день акции у стен парламента омрачился ЧП — одному из протестующих стало плохо, первую помощь ему оказали полицейские и нацгвардейцы.

А на прошлой неделе Кабинет Министров поручил Национальной полиции организовать выявление незарегистрированных в установленные сроки транспортных средств («евроблях»), ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток.

Фото https://pershij.com.ua/

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