28.42 / 28.63 33.07 / 33.48
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Евробляхеры" объявили бессрочную акцию протеста, центр Киева заблокирован

15:57 4 ноября 2020
«Евробляхеры» объявили бессрочную акцию протеста, центр Киева заблокирован

В Киеве у стен Верховной Рады продолжается акция протеста «евробляхеров» — владельцев авто на еврономерах, которые требуют от депутатов срочно принять закон о доступной растаможке.

Как свидетельствует опубликованное в сети видео движения «АвтоЕвроСила», активисты применяют дымовые шашки и звуковые сигналы.

У Рады также произошла небольшая стычка протестующих с народным депутатом от «Европейской солидарности» Ниной Южаниной — она демонстративно перешла дорогу в запрещенном месте, услышав крики «ганьба» от протестующих. В ответ один из участников акции пожелал депутату ездить на «Таврии», сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

После перепалки протестующие объявили, что их акция будет бессрочной, поскольку их не захотели выслушать ни в Раде, ни даже на согласительном совете лидеров групп и фракций парламента.

Напомним, первый день акции у стен парламента омрачился ЧП — одному из протестующих стало плохо, первую помощь ему оказали полицейские и нацгвардейцы.

А на прошлой неделе Кабинет Министров поручил Национальной полиции организовать выявление незарегистрированных в установленные сроки транспортных средств («евроблях»), ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток.

Фото https://pershij.com.ua/

236

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Кензов

«Это тварь»: бывшая жена Олега Кензова рассказала о побоях

Кэтлин Уэббер

Похоронившая двух мужей «черная вдова» пыталась зарезать третьего – своего бывшего пасынка

Коронавирус

COVID бьет по ушам: назван еще один симптом заболевания коронавирусом

Савик Шустер

«Сейчас на любой праздник к себе домой я Порошенко на порог не пущу», — Шустер

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер