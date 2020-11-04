Рада провалила голосование за отсрочку введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

В Верховной Раде не поддержали отсрочку до 2022 года введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина.

За то, чтобы соответствующий законопроект № 4313 взять за основу проголосовали только 212 народных депутатов, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

Законопроект направили на повторное первое чтение — это решение поддержали 254 депутата.

Ранее сообщалось, что за день до заседания Верховной Рады, на котором должен был рассматриваться законопроект по ФЛП, предприниматели устроили митинг возле парламента и Офиса президента — они выступали против обязательного использования «упрощенцами» кассовых аппаратов.

Напоминаем, предпринимателей на упрощенной системе налогообложения хотят обязать применять кассовые аппараты. К чему это приведет, рассказывается в материале «ФАКТОВ».

Фото: pixabay.com

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