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Оправдательный приговор Маркиву обжалуют: что ждет нацгвардейца

16:26 4 ноября 2020
Оправдательный приговор Маркиву обжалуют: что ждет нацгвардейца

В Италии прокуратура может подать кассационную жалобу на оправдательный приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, вынесенный апелляционным судом Милана 3 ноября. Как сообщает УНИАН, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, подача кассации возможна после обнародования полного текста приговора, которое состоится в течение 90 дней.

После этого кассационная инстанция может либо подтвердить оправдательный приговор Маркиву, либо передать его дело на рассмотрение в другой апелляционный суд.

В качестве вариантов дальнейших действий украинской стороны в отношении защиты Маркива омбудсмен назвала возможность направления жалобы в ЕСПЧ из-за незаконного преследования правоохранительными органами Италии, но решение об этом должен принять сам нацгвардеец вместе с адвокатами.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в суде адвокаты доказали, что Виталий точно не мог быть причастен к гибели итальянского журналиста и его переводчика.

«Но расследование гибели итальянского журналиста Рокелли и его переводчика Андрея Миронова продолжается, и мы будем находить тех, кто был действительно причастен к этой гибели… Мы будем продолжать это дело до его полного завершения», — пообещал он.

«Мы остаемся на связи с моими адвокатами и ожидаем вывода кассационного суда. Однако, люди, которые обвиняли наших защитников и нашу страну, должны понести наказание», — добавил сам Маркив.

Фото Facebook Людмилы Денисовой

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Оправдательный приговор Маркиву обжалуют: что ждет нацгвардейца

Оправдательный приговор Маркиву обжалуют: что ждет нацгвардейца

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