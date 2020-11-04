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Украина

ТКГ согласовала новые участки разведения войск на Донбассе

17:20 4 ноября 2020
ТКГ согласовала новые участки разведения войск на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак заявил на брифинге 4 ноября.

По его словам, речь идет об участках в районе населенных пунктов Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое (Луганская область) и Григорьевка (Донецкая область).

Ранее разведение войск и техники произошло на трех участках фронта — в районе Станицы Луганской и Золотого (Луганская область) и Петровского (Донецкая область). Ситуация там, по оценкам Штаба ООС, остается «стабильной и контролируемой».

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