ТКГ согласовала новые участки разведения войск на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак заявил на брифинге 4 ноября.

По его словам, речь идет об участках в районе населенных пунктов Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое (Луганская область) и Григорьевка (Донецкая область).

Ранее разведение войск и техники произошло на трех участках фронта — в районе Станицы Луганской и Золотого (Луганская область) и Петровского (Донецкая область). Ситуация там, по оценкам Штаба ООС, остается «стабильной и контролируемой».



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