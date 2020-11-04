В Минобразования назвали фейком заявление Степанова о "двойных" зимних каникулах для школьников

В Министерстве образования и науки назвали фейком информацию об установлении в 2020/2021 учебном году двух зимних каникул и подчеркнули, что министерство не давало никаких официальных письменных рекомендаций по этому вопросу.

Отмечено, что руководители учреждений образования вправе самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул, а в период карантина каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуации.

Одновременно в МОН уточнили, что традиционно учебный год в школах продолжается как минимум 175 дней и завершается не позднее 1 июля.

Если же 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день, а длительность каникул, не учитывая летних, не должна превышать 30 дней.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter