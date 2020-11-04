Со скандального нардепа Юрченко сняли электронный браслет

Во вторник, 3 ноября, суд принял решение снять электронный браслет с народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки за лоббирование экологических законопроектов. Об этом подозреваемый сообщил в своем Facebook.

Парламентарий был выпущен из СИЗО под залог в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн. По его словам, суд решил снять с него средство контроля. Юрченко уверен, что дело против него развалится в суде.

Напоминаем, что для разоблачения нардепа детективы НАБУ выдавали себя за предпринимателей, заинтересованных в продвижении ряда законодательных инициатив.

Ранее сообщалось, что оскандалившегося народного депутата Юрченко исключили из парламентской фракции «Слуга народа» — это было сделано в соответствии с нормами регламента.

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