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Украина

Местные выборы в Украине: определены даты повторного голосования в 11 городах

18:47 4 ноября 2020
Выборы

Повторное голосование пройдет 15 и 22 ноября. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщила на своей странице в Facebook.

«Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях», — говорится в сообщении.

Обнародованы даты, в которые голосование состоится в каждом из городов.

Напоминаем, что в Харькове обработали 100% избирательных протоколов и определили, кто победил в выборах на должность городского головы.

Как сообщалось ранее, у Медведчука заявили, что на выборах в Киеве попытались похитить голоса, которые отдали за ОПЗЖ, в пользу другой политической силы, которая тоже баллотировалась в Киевский городской совет. В нескольких избирательных комиссиях столицы назначили пересмотр результатов.

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