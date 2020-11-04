Словакия ужесточила правила въезда для украинцев
Словакия с 9 ноября начинает проводить обязательное ИФА-тестирование граждан на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Также в пограничном ведомстве отметили, что со 2 ноября въезд в Словакию разрешен только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус.
Тем временем в МИД уточняют, что въезд на территорию Словацкой Республики в настоящее время разрешен въезд гражданам Украины:
- имеющим постоянный или временный вид на жительство на территории Словакии;
- являющимися родственниками граждан Украины (жена/муж, несовершеннолетний ребенок, отец/мать несовершеннолетнего ребенка), имеющих постоянный или временный вид на жительство на территории Словацкой Республики.
После въезда обязательна домашняя самоизоляция, на пятый день которой сдается тест на COVID-19.
Отметим, что в настоящее время в Словакии проводится всеобщее тестирование населения. В первый же день, 31 октября, было проведено 2,581 млн тестов, из которых положительными оказались 25,8 тысяч.
С начала эпидемии COVID-19 в Словакии скончались 134 человека.151
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