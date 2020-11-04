Протест «евробляхеров» в Киеве: двух активистов задержала полиция

Полиция задержала двух участников акции владельцев авто на еврономерах в центре Киева. Как сообщила пресс-служба столичного Управления Национальной полиции, один из автомобилей, участвовавших в перекрытии правитеьственного квартала и блокировавший проезжую часть, пытался совершить опасный маневр. Он пытался объехать кордон полицейских и в результате вылетел на тротуар.

Нарушителей доставили в Печерское управление полиции для установления анкетных данных и выяснения обстоятельств инцидента.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 279 («Блокирование транспортных коммуникаций») Уголовного кодекса.

За блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет.

Фото с сайта Национальной полиции



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