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Украина

Кернес, Атрошенко и Марцинкив переизбраны мэрами областных центров

20:14 4 ноября 2020
Выборы

Объявлены победители в выборах мэра в нескольких областных центрах Украины.

Как сообщает сайт Харьковского горсовета, официально выбранным городским головой Харькова признан Геннадий Кернес.

Подведены также итоги выборов в Чернигове. Местный городской совет сообщает, что мэром переизбрали Владислава Атрошенко.

Как информирует «Суспільне Карпати» на своей странице Facebook, городским головой Ивано-Франковска в первом туре вновь избрали Руслана Марцинкива.

На третий срок переизбрали мэра Тернополя Сергея Надала, об этом сообщает ZN.UA.

Городской избирком Кропивницкого признал, что новым мэром областного центра стал ныне действующий городской голова Андрей Райкович.

Напоминаем, в городах, где удалось определить победителя, пройдут вторые туры выборов — центральная избирательная комиссия определила даты голосований.

Фото: kiev.informator.ua

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