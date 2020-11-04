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Украина

Минздрав инициирует введение в Украине "часа для пожилых людей": что это значит

21:27 4 ноября 2020
Минздрав инициирует введение в Украине «часа для пожилых людей»: что это значит

Минздрав инициирует введение в Украине «часа для пожилых», когда покупки в магазинах и аптеках смогут делать только они. Об этом в эфире «Радио НВ» сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, такой час может быть объявлен в утреннее время.

«Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет», — заявил он, отметив, что люди старше 50 лет входят в группу риска, среди которых отмечается наибольшая смертность при инфицировании коронавирусом.

Напомним, 3 ноября в Украине был зарегистрирован новый «антирекорд» по количеству инфицированных — COVID-19 за сутки подтвердили у 9 524 человек, а всего в стране болеют 176,4 тысячи человек.

Фото dw.com/

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