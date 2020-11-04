Намечается перезагрузка: в "Слуге народа" заявили о готовности Зеленского распустить Раду

Уволивший своего друга Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы ОП президент Владимир Зеленский не остановится и перед более радикальными шагами, в частности, роспуском Верховной Рады.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, пишет «Интерфакс-Украина».

Поводом для этого станет нежелание фракции разделять действия главы государства.

«Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия», — сказал Арахамия.

При этом Арахамия отметила, что «всегда готов» к досрочным парламентским выборам.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» и, по формулировке Сергея Лещенко, «отменил антикоррупционную реформу». На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 ноября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования. 3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали. Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова «переходным» и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что события вокруг попыток КСУ сорвать антикоррупционную реформу показывают, что президент уже не генерирует власть, которая дрейфует в сторону создания новых коалиций и досрочных выборов. Зеленский будет продолжать играть роль как один из больших игроков во власти, который, однако, уже неспособен стать интегратором и архитектором. Такое мнение высказал в своем Facebookжурналист Юрий Бутусов.

Фото: УНН

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