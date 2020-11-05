Мощный сигнал поддержки Украины: еще одна страна одобрила создание Крымской платформы

Вслед за руководством США о своем одобрении идеи создания Крымской платформы заявило правительство Канады.

Такое заявление сделала посол Канады Лариса Галадза во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, сообщили в ведомстве.

«Собеседники согласились, что платформа несет в себе мощный сигнал как в вопросе поддержки Украины со стороны международного сообщества, так и к России, как стране-оккупанту, о том, что оккупация Крыма не может и не будет забытой», — сказано в сообщении.

Также на встрече Лариса Галадза заверила, что позиция правительства Канады относительно оккупированного Россией Крыма всегда будет неизменной: Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Эмине Джапаров и Лариса Ґаладза обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций и вопросы гендерной проблематики, договорившись продолжить эффективное сотрудничество по продвижению гендерного равенства и феминизации дипломатической службы Украины.

Как известно, в конце июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым — это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет предлагать Германии присоединиться к будущей международной платформе по деоккупации Крыма. 23 сентября Зеленский во время общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма. 6 октября президент сообщил, что Европейский Союз готов присоединиться к этой платформе. Также официальный Киев ожидает присоединения к платформе по деоккупации Крыма Турции, Малайзии, Словакии, Великобритании, Франции и других стран.

В то же время в Кремле не раз указывали на то, что вопрос Крыма закрыт и Россия не намерена включать его в международные переговоры.

Первый саммит в рамках Крымской платформы планируется провести 21 мая 2021 года в Киеве, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце октября концепцию платформы по освобождению Крыма поддержала Великобритания.

Фото: ukranews.com

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