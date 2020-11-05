Зеленский приостановил поставки некоторых видов вооружения в Азербайджан, – СМИ

Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян, обрушившийся на президента Владимира Зеленского с обвинениями в гибели жителей Нагорного Карабаха и Армении, возможно, не знал, что тот около месяца назад дал устное указание о приостановке контракта «Укрспецэкспорта» по поставкам Азербайджану комплектующих для радиолокационных станций П-18.

О данном факте со ссылкой на источники сообщает ZN.UA.

По информации издания, на решение президента могли повлиять армянская диаспора и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«На позицию Зеленского повлияла также реакция Франции и Соединенных Штатов, недовольных действиями Азербайджана и Турции», — сказано в материале.

ZN.UA пишет, что Зеленский о своем решении проинформировал вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Уруский должен был дать соответствующее поручение главе «Укроборонпрома» Игорю Фоменко и главе «Укрспецэкспорта» Вадиму Ноздре.

«Но в конце октября с небольшой помощью Авакова президент узнал, что его решение о приостановке контракта с Азербайджаном не выполнено: „Укрспецэкспорт“ отправил в эту страну самолет с комплектующими для П-18. Разразился скандал», — отметил автор публикации Владимир Кравченко.

ZN.UA обратилось к Урускому за комментарием, но не получило его.

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт между военными Азербайджана и Армении. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в «масштабной провокации», обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале «стремительного контрнаступления». Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что армянский кинорежиссер Сарик Андреасян обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он распорядился продать Азербайджану фосфорные бомбы, которые используются в боевых действиях против Армении. В ответ глава Украинского государства посоветовал режиссеру поскорее выработать иммунитет к фейкам российских пропагандистов.

Фото: УНИАН

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter