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Украина

Только на команду: в Минздраве рассказали, как будут начислять надбавку медикам за работу с больными COVID-19

4:55 5 ноября 2020
Медики коронавирус

Раскрывший планы по поводу «карантина выходного дня» в Украине министр здравоохранения Максим Степанов пояснил механизм начисления надбавок врачам, которые работают с больными коронавирусом.

Сделал он это в эфире телеканала «Украина 24».

По словам министра, начисление 300% надбавки не происходит «поминутно, посекундно или почасово» — все выплаты осуществляются только на соответствующую команду специалистов.

«Команда состоит из врача-анестезиолога, с врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства», — сказал Степанов.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв на 51 гривну ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента. В свою очередь, Национальная служба здоровья предлагает поднять эту ставку до 710 гривен.

До этого Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. В частности, эти доплаты вырастут вдвое. Кроме того, ранее правительство инициировало увольнения в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за предыдущие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд — 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Фото: ru.krymr.com

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