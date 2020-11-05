Пенсия в Украине: в ПФУ разъяснили, можно ли получать две надбавки к выплатам

В связи с ожидающимся в марте «осовремениваем» пенсий, многих получателей выплат интересует вопрос, предусматривает ли законодательство Украины возможность перехода с одного вида пенсии на другой, и на какие виды дополнительных выплат они смогут рассчитывать при переходе.

Разъяснения на запросы граждан дали специалисты Пенсионного фонда Украины, говорится в статье на сайте спецпроекта «Одесские газеты».

В качестве примера в ПФУ приводят запрос, который поступил к консультантам от женщины из Херсона.

«Мне 79 лет. Когда муж был жив, я получала пенсию по возрасту. В ее составе были основной размер пенсии, доплата за сверхнормативный стаж и повышение „дети войны“ (66,43 грн). Когда умер муж, я перешла на его пенсию. Она состояла из основной пенсии (30% суммы денежного обеспечения) и повышения члену семьи умершего военнослужащего (10% прожиточного минимума). При этом надбавку детям войны я уже не получаю», — пишет пенсионерка.

Теперь женщине снова выгодно перейти на свою пенсию, которая будет, очевидно, как и раньше, состоять из основного размера пенсии и доплаты за сверхнормативный стаж. Но вместо надбавки детям войны будет надбавка как члену семьи военнослужащего. Поэтому пенсионерку интересует, вернут ли ей надбавку как ребенку войны.

В ответ консультанты объяснили, что-то, какой вид пенсии получать выгоднее в конкретный момент, могут просчитать и подсказать непосредственно в Пенсионном фонде.

«Что касается надбавки за имеющийся у вас статус, то ее получение не зависит от вида пенсии. Из письма не совсем ясно, какой именно статус был у вашего мужа. Но можем пояснить следующее. Надбавка детям войны предусмотрена Законом Украины „О социальной защите детей войны“. В свою очередь Законом Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ предусмотрен ряд надбавок, в том числе для членов семей ветеранов войны. Например, для супругов умерших инвалидов войны, участников войны и боевых действий и т. п», — рассказали они.

По их словам, поскольку пенсионерка относится к «детям войны» и имеет статус члена семьи умершего ветерана войны, то она получает право только на один вид надбавки по ее выбору.

«Надбавки, предусмотренные для ветеранов войны и членов их семей, выше, чем надбавка „детям войны“. Поэтому в вашем случае, как вы пишете, установлена надбавка в размере 10% прожиточного минимума, то есть 171,20 грн (1712 грн х 10%), что больше, чем надбавка „детям войны“ в размере 66,43 грн», — резюмировали консультанты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из пенсионеров потерял право на отдельные виды выплат.

Фото: 2day.kh.ua

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