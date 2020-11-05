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Украина

Украина достигла новый суточный антирекорд по коронавирусу

8:41 5 ноября 2020
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В Украине снова зафиксирован антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. За 4 ноября в стране выявлено 9850 новых случаев COVID-19, в том числе 369 детей и 514 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Из общего числа зараженных госпитализовано 1269 человек. 193 человека умерли, вылечились — 8378 человек.

За минувшие сутки в Украине провели 75598 тестов, в том числе методом ПЦР — 46856, методом ИФА — 28742.

Напомним, за 3 ноября суточный прирост заболевших COVID-19 был 9524 человека.

Всего с начала пандемии в Украине подтверджены 430 467 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7924 летальных.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов не исключает введение в стране «карантина выходного дня».

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