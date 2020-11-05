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Украина

Жена Виталия Маркива оказалась бодибилдером

9:29 5 ноября 2020
Диана Маркив

Супруга нацгвардейца Виталия Маркива, который вернулся в Украину после оправдательного приговора в Италии, проведя в заключении три года, работает тренером по фитнесу. Сразу же после возвращения на родину Виталий сказал, что они с супругой думают о ребенке.

Диана Маркив специализируется на фитнес-бикини и принимает участие в соревнованиях бодибилдеров — соответствующие фото размещены в ее Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fitnesbikini #фітнесбікіні #фббу #ifbbukraine

Допис, поширений Марків Діана (@di_markiv)

Напомним, что Виталия Маркива оправдала апелляционная инстанция, отменившая приговор (24 года заключения), который вынес суд присяжных города Павия. После оправдательного приговора обвинение может подать кассационную жалобу. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, одним из вариантов дальнейших действий украинской стороны может быть направление жалобы в ЕСПЧ из-за незаконного преследования правоохранительными органами Италии украинского нацгвардейца.

Фото Дианы Маркив из соцсетей.

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