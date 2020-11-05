Украина запланировала демилитаризировать ОРДЛО

Украинская власть намерена провести полную демилитаризацию оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал первый президент Леонид Кравчук.

По его словам, первое, с чего нужно начинать, это демилитаризация. Все вооруженные формирования, наемники, вооружение все должно быть выведено с территории ОРДЛО. Это нужно сделать в начале 2021 года.

Затем Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

Кравчук также отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для тех людей, кто принимал участие в военных событиях, а также не преследования тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. Он уточнил, что без СЭЗ восстановить экономику разрушенного Донбасса будет невозможно.

Кравчук также отметил, что украинская сторона очень бы хотела, чтобы следующая встреча лидеров государств «нормандского формата» состоялась до конца 2020 года.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что предлагаемый Украиной «План совместных шагов» отвечает реалиям сегодняшнего дня и тому, что уже сделано для завершения войны на Донбассе.

5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Напомним, Украина продолжает процесс разведения сил и средств в зоне проведения операции Объединенных сил. На днях Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения войск на Донбассе. До этого разведение войск и техники произошло на трех участках фронта — в районе Станицы Луганской и Золотого и Петровского. По оценкам штаба ООС, ситуация на этих участках остается стабильной и контролируемой.











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