Умер выдающийся украинский реаниматолог

На 72- м году жизни умер выдающийся врач — реаниматолог Феликс Семенович Глумчер.

По информации медика-инфекциониста Ольги Голубовской, профессор Глумчер скончался «на фоне коронавирусной болезни». «Нет больше сил… На фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый… Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжелых больных, подготовку кадров», — пишет Голубовская на своей страничке в соцсетях.

Она вспоминает, что впервые тесно общалась с профессором во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году: «Мы с его кафедрой экспертировали истории умерших, обсуждали особенности ведения больных с поражением легких, с которым тогда мы столкнулись впервые … Сейчас эти знания и подходы здорово пригодились».

На своей страничке в соцсетях Ольга Голубовская выложила фото двух академиков — Феликса Глумчера (слева) и Петра Фомина (справа), который умер этим летом.

«На ученых советах Глумчер неизменно сидел рядом со своим другом, академиком Фоминым, а я садилась сзади и слушала интереснейшие истории о больных, методиках лечения — непринужденно, взвешенно и осторожных в оценках, как и положено неординарным личностям и выдающимся клиницистам … Два мэтра украинской медицины, два академика, покинули нас в этом году. Целая эпоха врачей, посвятивших свою жизнь людям», — пишет Голубовская.

Ранее коронавирусная болезнь стала летальной для главного педиатра Львова Богдана Остальского, который умер несмотря на длительное лечение.

Фото с сайта «Енциклопедія сучасної України» и странички Ольги Голубовской в соцсетях.

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